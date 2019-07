Bild: dpa/Ralf Hirschberger

Verdienstorden des Landes - Woidke zeichnet engagierte Brandenburger aus

22.07.19 | 16:39

Insgesamt 16 Männer und Frauen sind am Montag in Brandenburg für ihr Engagement ausgezeichnet worden. Sie erhielten den Verdienstorden des Bundeslandes, der zum 15. Mal verliehen wurde. Zu den Ausgezeichneten zählen unter anderem der Regisseur Matti Geschonneck, der Dirigent Howard Griffiths, der Kanu-Weltmeister und Olympiasieger Sebastian Brendel sowie die Vizepräsidentin des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg, Barbara Klembt. Geschonneck drehte seinen Spielfilm "In Zeiten des abnehmenden Lichts" in Brandenburg und auch sein noch unveröffentlichter Dreiteiler "Unter Leuten" spielt hier. "Das verbindet mich mit Brandenburg", sagte er dem rbb. Das Land sei für ihn seine Herkunft und seine Heimat, so der Regisseur im Inforadio. Kanute Brendel erklärte: "Es macht mich natürlich stolz, so einen Orden zu erhalten". Es zeige, dass der Sport im Land Brandenburg angekommen sei und einen hohen Stellenwert habe.

Bruno Ganz spielt die Hauptrolle in Matti Geschonnecks Film "In Zeiten des abnehmenden Lichts". Bild: imago/Prod DB

Zwei Ausgezeichnete fehlen

Der Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) überreichte bei einem feierlichen Festakt in der Potsdamer Staatskanzlei aber erst einmal nur 14 der Orden, teilte eine Sprecherin mit. Zwei Verdienstorden sollen zu einem späteren Zeitpunkt übergeben werden. Das belgische Unternehmerpaar Goedele Matthysen und Peter Bienstman, das 1992 in der Lausitz eine Schokoladen-Confiserie gründete, konnte nicht zur Verleihung erscheinen. Sie nähmen den Preis aber an und freuten sich, sagte eine Sprecherin der Staatskanzlei rbb|24 auf Nachfrage.

"Leidenschaft, die mitreißt und inspiriert"

Der Leitgedanke der Verleihung sei eine "Wertschätzung für eine Lebensleistung, für eine am Gemeinwohl ausgerichtete Haltung und eine Leidenschaft, die andere mitreißt und inspiriert", sagte Woidke. "Wer diesen Orden erhält, hat Hervorragendes geleistet und dabei das große Ganze, die Gemeinschaft, im Blick gehabt." Das Schaffen der Geehrten habe eine Strahlkraft, die der Gesellschaft und damit Brandenburg zugutekomme. Die Ausgezeichneten hätten zur Ächtung jeder Form von Ausgrenzung und zur Stärkung eines Geistes der Mitmenschlichkeit beigetragen, so der SPD-Politiker. "Jeder einzelne Orden ist ein Signal an alle engagierten Menschen, dass ihre Arbeit wahrgenommen und geschätzt wird."

Brandenburger der ersten Stunde nach Wende

Mehrere der neuen Ordensträgerinnen und Ordensträger zählten zu den Frauen und Männern der ersten Stunde in Brandenburg nach der Wiedervereinigung, betonte der Ministerpräsident. Sie hätten mitgeholfen, das Land nach der Wende aufzubauen. Die Würdigung der ostdeutschen Aufbauleistung sei ebenso notwendig wie der selbstbewusste Verweis auf das Erreichte. Neben Geschonneck und Co. erhalten der 92 Jahre alte Initiator des Peitzer Fischerfestes in der DDR, Hans-Wilhelm Blume, die Kommunalpolitikerinnen Margot Franke aus Märkisch-Oderland und Christina Lehmann aus Elbe-Elster, der polnische Sprachmittler und Verbindungsbeamte Wieslaw Gorn und der sozial engagierte Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz aus Oberkrämer einen Verdienstorden. Weiterhin wurde der frühere Befehlshaber des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Geltow, Rainer Glatz, ausgezeichnet.