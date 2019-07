Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg habe sein Vorkaufsrecht für die Urbanstraße 67 genutzt, bestätigte der zuständige Stadtrat Florian Schmidt am Freitag entsprechende Medienberichte. Die Häuser gehen demnach an die landeseigene Gewobag und eine Genossenschaft.

Das Unternehmen Rocket Internet stößt bei seinem angestrebten Einstieg in den Berliner Wohnungsmarkt auf Widerstand. Den geplanten Kauf dreier Häuser in Kreuzberg hat der Bezirk verhindert.

Rocket-Chef Samwer will nun auch in Immobilien investieren

Hauptversammlung in Berlin

Berliner Bezirke haben zuletzt mehrfach ihr Vorkaufsrecht genutzt. Ziel ist, dass die Mieten in der Stadt nicht weiterhin immer schneller steigen.

Zuvor hatte einen Anwohnerinitiative gegen den Verkauf der Urbanstraße 67 an einen Investor protestiert und begründete das unter anderem mit der Gefahr von stark steigenden Mieten.

Der Unternehmen Rocket Internet, gegründet von den Brüdern Alexander, Oliver und Marc Samwer, produziert Start-ups. In der Vergangenheit waren Unternehmen wie Zalando, Hello Fresh und Home24 entstanden. Rocket Internet macht inzwischen auch Immobiliengeschäfte und will künftig technologische Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen anbieten.