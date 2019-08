Debatte in Berlin

Am Wochenende sind Eckdaten für den in Berlin geplanten Mietendeckel bekannt geworden - und haben teils heftige Kritik ausgelöst. Selbst die Koalitionspartner SPD und Grüne rücken davon ab, die CDU kündigt rechtliche Schritte an. Lompscher betont den Entwurfscharakter.