Bild: dpa/Jens Büttner

Vor Landtagswahlen - Zentralrat der Juden warnt vor Regierungsbeteiligung der AfD

18.08.19 | 18:19 Uhr

Vor den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland hat der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Schuster, davor gewarnt, die AfD in irgendeiner Form mitregieren zu lassen. Die Partei sei viel enger mit dem Rechtsextremismus verwoben, als sie es nach außen darstelle.



Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sieht die AfD "viel enger mit dem Rechtsextremismus verwoben, als sie es nach außen darstellt". Mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen warnte Schuster in der "Welt am Sonntag" [welt.de] deshalb vor möglichen Koalitionen unter AfD-Beteiligung. Man müsse nur die Debatten innerhalb der AfD verfolgen, sagte Schuster. Es werde "nicht gemäßigter, eher schlimmer werden".

Schuster wirft AfD Hetze vor

Schuster verwies darauf, dass in jüngster Zeit in Deutschland vermehrt antisemitische Vorfälle registriert worden seien. Die AfD verbinde das mit populistischer Propaganda, "um generell gegen Minderheiten zu hetzen, und schürt damit ein Klima letztlich auch gegen Juden". Er warne alle Parteien dringend davor, "eine Koalition mit der AfD zu schließen". Schon eine Minderheitsregierung unter Tolerierung der AfD würde aus seiner Sicht bedeuten, dass eine solche Koalition "bei ihren Entscheidungen immer auch nach rechts schielen müsste, um zu überleben", sagte Schuster. "Das wäre für mich ein Vorbote dafür, dass eine der demokratischen Parteien über kurz oder lang doch ein Bündnis mit der AfD schließen würde."

Boden des Grundgesetzes schon verlassen?

Bei einigen Teilen der AfD - etwa dem rechtsnationalen "Flügel" um den umstrittenen Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke - frage er sich, ob diese den Boden des Grundgesetzes schon verlassen hätten. "Es ist ja kein Zufall, dass der Verfassungsschutz bestimmte Parteigliederungen zum Verdachtsfall und die Partei insgesamt zum Prüffall erklärt hat." Auch der Politikwissenschaftler Hajo Funke hält den "Flügel" für neonazistisch. Die AfD, so Funke, ist "gegenwärtig, ausgenommen weniger Widerstandsnester etwa in Berlin und Hessen, in den Händen ihres rechtsextremen Flügels" [hajofunke.wordpress.com]. Eine wichtige Rolle spiele dabei auch der Chef der Brandenburger AfD, Andreas Kalbitz. Er ist aus Sicht Funkes einer der "wichtigsten Strippenzieher des rechtsextrem-neonazistischen" AfD-Flügels.

Höcke für Abschiebung "kulturfremder Menschen"

Höcke wies die Vorwürfe Schusters umgehend zurück. Auf dem AfD-Landesparteitag am Sonntag in Arnstadt (Ilm-Kreis) bezeichnete er sie als "absurd". Stattdessen sei es die islamische Einwanderung, die die Demokratie in Deutschland gefährde. Dagegen scheinen frühere Äußerungen Höckes die Sorge Schusters zu bestätigen. So hatte der AfD-Politiker im Jahr 2018, ähnlich wie die NPD, die Abschiebung "kulturfremder Menschen" gefordert. Dabei werde man nicht um "wohltemperierte Grausamkeiten" herumkommen, sagte Höcke. "Menschliche Härten und unschöne Szenen" würden sich "nicht immer vermeiden lassen".



Nähe zu neonazistischen Kreisen

Auch Brandenburgs Landesparteichef Andreas Kalbitz hat in der Vergangenheit Nähe zu neonazistischen und rechtsextremen Kreisen erkennen lassen. So hat "Die Welt" [welt.de] Anfang August [Bezahlcontent auf welt.de] Kalbitz die Beteiligung an einem fragwürdigen Hitler-Film nachgewiesen, in dem Historiker eine "geschickte Hitler-Verherrlichung" sahen. Im Jahr 2007 war der damals 35-jährige Kalbitz bei der neonazistischen und 2009 verbotenen Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ) aufgetreten. Das ARD-Magazin Kontraste enthüllte ein Foto, auf dem Kalbitz in Militär-Outfit auf dem Gelände der rechtsradikalen Veranstaltung zu sehen ist. Zehn Jahre später sagte Kalbitz in einer Rede: "Und die AfD ist die letzte evolutionäre Chance für dieses Land. Danach kommt nur noch 'Helm auf!'" Die AfD werde sich das Land zurückholen, und zwar "jeden Quadratzentimeter".



Sendung: Inforadio, 18.08.2019, 15.00 Uhr