"Demokratieferne" und "Vetternwirtschaft" - Hoher AfD-Funktionär will Delegiertenprinzip abschaffen

08.08.19 | 06:00 Uhr

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Müller fordert nach Informationen von rbb24 Recherche, in seiner Partei nur noch Mitgliederparteitage abzuhalten. Das Delegiertensystem will er abschaffen - per Mitgliederentscheid und Parteitag. Von Jo Goll und Wigbert Löer

Müller kritisiert mit seiner Initiative für basisdemokratische Entscheidungen gleichzeitig Missstände bei der Auswahl von Funktionsträgern in der AfD. Auf einer Homepage, die der Bundestagsabgeordnete aus Bayern an diesem Donnerstagmorgen freischalten will, attestiert Müller der AfD "Vetternwirtschaft". Er schreibt von einer "Entmachtung der AfD-Mitgliederbasis durch die AfD-Führungsgremien". Das Delegiertensystem zementiere ein "demokratiefernes Herrschaftssystem".

"Fremdsteuerung durch Zuckerbrot und Peitsche"

Die Initiative des Vorstandsmitglieds der Bundestagsfraktion könnte in der AfD einen Nerv treffen. Die Partei versteht sich als basisdemokratisch, Delegiertenwahlen gelten allerdings mitunter als ein Instrument im Kampf zwischen dem äußerst rechten "Flügel" und den Gemäßigten um Posten und gute Listenplätze. Initiator Müller selbst zählt zum "Flügel" rund um Björn Höcke. Hansjörg Müller bezeichnet das Delegiertensystem als "Fremdsteuerung durch Zuckerbrot und Peitsche". Mit dem Prinzip "belohnen" und "bestrafen" würden Delegierte von der Parteispitze "in Abhängigkeit gebracht und gefügig gemacht". Die Macht verselbstständige sich laut Müller "aufgrund der persönlichen Interessen der Mandatsträger". Namen von Parteifreunden nennt Müller in diesem Zusammenhang nicht.

Das Ziel: Showdown auf einem Mitgliederparteitag

Der parlamentarische Geschäftsführer Müller hofft, dass AfD-Mitglieder mithilfe seiner Homepage einen Mitgliederentscheid erwirken. Dafür müssten drei Prozent der rund 35.000 AfD-Mitglieder seine Initiative unterstützen. Gelingt das, will Müller dann per Mitgliederentscheid dem Bundesvorstand aufgeben, den Bundesparteitag 2020 als Mitgliederparteitag einzuberufen. Und dieser Mitgliederparteitag soll schließlich, so Müllers Plan, Delegiertenparteitage grundsätzlich abschaffen.