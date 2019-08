Der für den kommenden Sonntag geplante Landesparteitag der Berliner AfD fällt wohl aus. Das Berliner Verwaltungsgericht gab einem AfD-Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung am Mittwoch nicht statt. Das Gericht bestätigte damit das Vorgehen des Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg. Die Behörde hatte die Nutzungsvereinbarung für das Gemeinschaftshaus Lichtenrade gekündigt.

Berliner AfD-Fraktion will Tagungsort vor Gericht erstreiten

Das Bezirksamt fühlte sich zu Recht von der AfD getäuscht, so die Verwaltungsrichter. Deshalb habe der Nutzungsvertrag aus wichtigem Grund gekündigt werden dürfen.



Seit Mai 2019 vergibt das Bezirksamt Räume nur noch für Veranstaltungen an Kreisverbände und Bezirksgruppen aus Tempelhof-Schöneberg. Der AfD-Bezirksverband Tempelhof-Schöneberg hatte die Veranstaltung zwar angemeldet, aber verschwiegen, dass in dem Gemeinschaftshaus ein Landesparteitag abgehalten werden sollte.



Weil die AfD wegen der Einladungsfrist nicht mehr auf einen anderen Ort ausweichen kann, muss der Parteitag wohl ausfallen. Der Landesverband wollte auf dem Parteitag sein Schiedsgericht neu wählen lassen. Dem "Tagesspiegel" hatte die Partei im Vorfeld mitgeteilt, im Falle einer derartigen Gerichtsentscheidung müsse der Parteitag wohl ausfallen. Die Berliner AfD kann gegen den Beschluss Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einlegen.