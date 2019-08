Das Potsdamer Verwaltungsgericht hat die Entscheidung von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) für unwirksam erklärt, der AfD die Nutzung einer Schulaula für eine Veranstaltung zu verbieten. Bereits bei Abschluss des Mietvertrags habe der Stadt klar sein müssen, dass die für den Abend geplante Veranstaltung angesichts der Nähe zu den Landtagswahlen am 1. September auch dem Wahlkampf diene, erklärte die 1. Kammer am Dienstag zur Begründung.

Schubert hatte seinen Vorstoß damit begründet, dass die AfD in ihrem Antrag zur Nutzung der Schulaula einen falschen Nutzungszweck angegeben habe. Es finde offenbar kein Bürgerdialog wie beantragt, sondern eine Wahlveranstaltung statt. "Eine Förderung solcher Wahlveranstaltungen ist der Landeshauptstadt Potsdam nicht erlaubt", heißt es in dem Schreiben an den AfD-Bundestagsabgeordneten René Springer, der den Antrag gestellt hatte. Darauf kündigte Springer am Dienstag an, er werde beim Verwaltungsgericht eine einstweilige Anordnung zur Durchsetzung der Veranstaltung beantragen.

Neben Springer wollten auch der Fraktionsvorsitzende der AfD in der Stadtverordnetenversammlung, Dennis Hohloch, und die Potsdamer Landtagskandidaten der AfD, Helmar Wobeto und Chaled-Uwe Said, an der Veranstaltung teilnehmen.