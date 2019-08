fwi Freitag, 23.08.2019 | 07:52 Uhr

Das Video wirft überhaupt keine Fragen auf. Spekulationen in Frageform werden hier

von den Politiken ständig ins Spiel gebracht. Erinnert mich stark an an andere Verschwörungstheoretiker.

Allen möglichen Kram in die Welt blasen und dann verlangen dass nachgewiesen wird, dass es nicht so war und

dazu behaupten, dass böse Mächte die Aufklärung der richtigen Wahrheit behinderten.