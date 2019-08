In Brandenburg hat es in den vergangenen fünf Jahren fast 500 antisemitische Vorfälle gegeben. Das geht aus einer Studie hervor, die am Donnerstag vorgestellt wurde. Juden in Brandenburg berichten zudem von oft unterschwelligem Antisemitismus.

In Brandenburg sind in den vergangenen fünf Jahren 492 antisemitische Vorfälle bekannt geworden, darunter 433 polizeilich registrierte Straftaten. Mit nur wenigen Ausnahmen ordnet die Polizei diese dem rechten Spektrum zu (417). Das geht aus der Studie "Problembeschreibung: Antisemitismus in Brandenburg" hervor, die am Donnerstag in Potsdam vorgestellt wurde. Antisemitische Aggression in Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt gebe es kaum, hieß es. Keine einzige Straftat sei dem linken Spektrum zugeordnet worden. Erstellt hat die Studie die "Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus" (RIAS). [PDF bei report-antisemitism.de]

Demnach fanden 209 Fälle in Kleinstädten und dem ländlichem Raum statt. Rund 70 Prozent der Tatverdächtigen konnten von der Polizei ermittelt werden. In 96 Prozent der Fälle gebe es Bezüge zu einem rechtsextremen Weltbild oder zu rechten Tätern, sagte RIAS-Bundesgeschäftsführer Benjamin Steinitz. Die dominante inhaltliche Ausprägung der antisemitischen Straftaten in Brandenburg sei eine Verherrlichung des Nationalsozialismus. Dagegen stelle man in Brandenburg im Unterschied etwa zu Berlin keine Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf die Zahl antisemitischer Straftaten fest.