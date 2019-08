Laut Statistikamt erhielten 2018 rund 40.000 Asylbewerber solche Leistungen. Rund 25.100 der Menschen lebten in Berlin und 15.250 in Brandenburg. Der überwiegende Teil der Leistungsberechtigten stammte dabei aus Asien, in Berlin waren es 59 Prozent, in Brandenburg 40 Prozent.

Bei den Herkunftsländern standen den Angaben zufolge in Berlin die Länder Afghanistan und Irak an der Spitze, in Brandenburg Afghanistan und der Iran. Die zweitgrößte Gruppe der Leistungsberechtigten stammte demnach aus Europa. In Berlin waren es 21 Prozent, in Brandenburg 33 Prozent, die überwiegend aus der Russischen Föderation kamen. Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg waren mehr als 60 Prozent der Leistungsberechtigten männlich.

Zwei Drittel der Leistungsberechtigten waren den Angaben zufolge im erwerbsfähigen Alter von 18 bis unter 65 Jahren. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren machten in Berlin 32 Prozent und in Brandenburg 34 Prozent der Leistungsberechtigten aus. Nur ein Prozent war älter als 65 Jahre.