Clarissa Schäfer Berlin Donnerstag, 15.08.2019 | 20:49 Uhr

Das ist so bitter, und niemand schreit auf. 61 Bäume fallen einem Planungsfehler zum Opfer. Wo bleiben die Kommentare? Was für eine Idiotie war da geplant? Ein Radschnellweg zwischen Stößensee- und Freybrücke? Wieviele Meter sind das? 1.000? Wer wird hier in Regreß genommen? Die Strafe für soviel Dummheit kann hat nicht groß genug sein!