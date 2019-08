dpa/Fischer Audio: Inforadio | 21.08.2019 | Nina Amin | Bild: dpa/Fischer

Gestaltungsvorschläge in letzter Minute eingereicht - Jetzt mischt auch Tim Renner beim Checkpoint Charlie mit

21.08.19 | 08:08 Uhr

Ein Museum, ein Stadtplatz, Wohnungen - das sind die Pläne des Senats für den Checkpoint Charlie. Der frühere Kulturstaatssekretär Tim Renner stellt sich was anderes vor. Kurz vor Ende der Einspruchsfrist haben er und Mitstreiter Vorschläge eingereicht. Von Nina Amin

Der Berliner Senat will den Checkpoint Charlie umbauen: ein Museum, ein kleiner Stadtplatz und Wohnungen sollen her. Es ist ein Gegenentwurf zu den Plänen des umstrittenen Investors Trockland - und er muss bis Februar beschlossen sein, betonte Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) im Abgeordnetenhaus: "Wenn das nicht passiert, kann man nach dem sogenannten Paragraph 34 Bauanträge nach der umgebenden Bebauung stellen. Ich will jetzt nicht sagen, dann droht – aber dann wäre eine Bebauung wie in der Umgebung möglich. Das wäre eine sehr hoch verdichtete Blockrandbebauung." Für Trockland wäre das von Vorteil. Er will am Checkpoint Charlie unter anderem ein Hotel bauen.



Vor einer guten Woche hatte sich dann der ehemalige Kulturstaatssekretär Tim Renner (SPD) mit seiner "Runde der 12", zu der auch der Architekt Daniel Libeskind gehört, in die Umbau-Debatte eingemischt. Am Mittwoch endet die Einspruchsfrist zum Bebauungsplan - am Dienstag reichte Renner seinen Vorschlag ein.



"Runde der 12" will Raum für Kultur

Tim Renner findet den von Stadtentwicklungssenatorin Lompscher ausgelegten Bebauungsplan [berlin.de] zu sehr auf Wohnungsneubau fokussiert. Er werde dem historischen Ort mit seinen vielen Besuchern nicht gerecht. "Einen Ort, an dem Millionen Leute ihren Gedenkort haben, kann man nicht gleichzeitig zu einem urbanen Gebiet erklären. Also zu einem Ort, an dem die Menschen ganz normal leben und arbeiten. Das machen wir ja am Gendamenmarkt oder am Brandenburger Tor auch nicht", sagt Renner. Die "Runde der 12", wie Renner und seine Mitstreiter aus der Kulturszene sich nennen, fordert: keine normalen Wohnungen, sondern höchstens Studentenwohnungen oder Co-Living, aber hauptsächlich mehr Freifläche für die Besucher am Checkpoint Charlie - und für Kultur. "Unser Vorschlag ist, dass wir den Platz wirklich nutzen, als einen Ort, wo Menschen zusammenkommen können, wo sie sich austauschen können, wo sie sich gerne aufhalten", sagt Renner. "Wir können hier einen Ort schaffen, wo kontinuierlich kulturelle Inszenierungen stattfinden. Dafür haben wir auch Ideen und Pläne entworfen, die wir später vorstellen."

"Einen Ort, an dem Millionen Leute ihren Gedenkort haben, kann man nicht gleichzeitig zu einem urbanen Gebiet erklären. Also zu einem Ort, an dem die Menschen ganz normal leben und arbeiten. Das machen wir ja am Gendamenmarkt oder am Brandenburger Tor auch nicht" Tim Renner

Mit Panzern die Friedrichstraße sperren

Eine Idee ist es, mit zwei ausgedienten Panzern die Friedrichstraße für den Verkehr zu sperren. "Wie damals zu Zeiten des Kalten Kriegs", schmunzelt Renner. Autofrei müsse der Platz seiner Meinung nach sowieso werden. Ein Vorschlag, dem Abgeordnete aller Parteien durchaus offen gegenüberstehen. Wie viele habe er sich erst spät in die Diskussion eingeschaltet, räumt Renner ein. "Uns ist es vorher auch nicht richtig aufgefallen, denn damals lag der B-Plan ja noch gar nicht vor."

"Wir wollen nicht den B-Plan kippen"

Ziel sei es nicht, den B-Plan von Lompscher zu verhindern und einen Rückfall in den ganz alten Bebauungsplan zu riskieren. Vielmehr gehe es darum, mehr Freiraum am Checkpoint Charlie zu verhandeln, meint Renner. Die Stadtentwicklungsverwaltung werde in den kommenden vier Wochen alle eingegangenen Einsprüche prüfen, sagt deren Sprecherin Katrin Dietl. Ob und was von den Vorschlägen aufgenommen wird, ist völlig offen. Im Spätherbst könnte der Bebauungsplan für den Checkpoint Charlie vom Parlament verabschiedet werden. Die Diskussion darüber, wie der ehemalige Grenzübergang in Zukunft aussehen soll, ist noch lange nicht vorbei.

Sendung: Inforadio, 21.08.2019, 07:55 Uhr