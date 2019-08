HEIDE S Mittwoch, 07.08.2019 | 15:52 Uhr

Gut so, Herr Maas. Sehr gut, daß einige unserer Politiker endlich Flagge zeigen, besonders in Berlin. Denn so wie seither immer berichtet wurde, ging es nicht weiter mit dem Antisemitismus. Mit Abscheu denke ich noch an die Al Kuds-Demonstration mit dem skandieren von antijüdischen Parolen und auch was so an Parolen auf Berliner Schulhöfen in bestimmten Berliner Bezirken zu hören ist. Und man sah genau auf den Fotos, woher die Demonstranten der Al-Kuds Demonstrationen kamen.

Ich bin glücklich darüber, daß es in Deutschland wieder jüdisches Leben gibt. Wir haben bei unserer deutschen Kultur unseren früheren Mitbürgern jüdischen Glaubens sehr sehr viel zu verdanken, auch in der Kunst, Literatur, Wissenschaft und besonders auch dem (neudeutschen Wort) Sponsoring. Dies wird viel zu wenig gewürdigt.