Autodoc will Anzeigenschaltung schärfer kontrollieren

Verteilung gesponserter Warnwesten an Grundschüler gestoppt

In einer am Dienstag verbreiteten Pressemitteilung heißt es, Autodoc "distanziert sich ausdrücklich von rechtsradikalem Gedankengut und jeglichen Bestrebungen, demokratische Prozesse von außen zu behindern oder zu beeinflussen". Vielmehr fühle man sich "demokratischen Prinzipien, Menschenrechten, Gleichberechtigung und dem Respekt gegenüber allen Menschen verpflichtet", heißt es weiter.

Die "New York Times" [kostenpflichtig] hatte vor zehn Tagen berichtet, dass Autodoc in größerem Umfang Werbung auf antisemitischen und islamfeindlichen Onlineseiten in Deutschland, Ungarn, Österreich und anderen europäischen Ländern geschaltet habe. Erstmals waren die Vorwürfe 2017 von der schwedischen Tageszeitung "Dagens Nyheter" aufgebracht worden.

Demnach hatten sechs rechtsextreme schwedische Webseiten durch Anzeigen von Autodoc Werbeeinnahmen erzielt. Die Werbebanner hatten zum Teil die Namen anderer Webseiten getragen. In einer Analyse dieser Webseiten hatte der schwedische Online-Forensiker Rikard Lindholm aber entdeckt, das die Anzeigen sämtlich auf die Berliner Adresse der Autodoc GmbH zurückgingen.