Neue Bevölkerungszahlen - SPD-Politiker warnt vor Ghettobildung in Berliner Außenbezirken

08.08.19 | 19:09 Uhr

Auch wenn Berlins Innenstadt auf Touristen und Investoren große Anziehungskraft ausübt - mehr als zwei Drittel der Bevölkerung leben außerhalb des S-Bahn-Rings. Dorthin müsse dringend mehr Geld fließen, sagt der SPD-Abgeordnete Sven Kohlmeier.

Ob Verkehr, Wohnungsbau, Kultur oder Innere Sicherheit: Viele der politischen Debatten in Berlin drehen sich um die Innenstadtbezirke. Die werden immer teurer und üben nach wie vor eine große Anziehungskraft aus - auf Touristen, Investoren und Zuzügler.

Mehr als zwei Drittel leben außerhalb des S-Bahn-Rings

Der Senat dürfe aber nicht den Fehler machen, die Randbezirke zu vernachlässigen, sagt der SPD-Abgeordnete Sven Kohlmeier. Denn dort leben mit mehr als zwei Drittel die meisten Berlinerinnen und Berliner - so geht es aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage Kohlmeiers hervor. Nach Angaben des Statistikamtes Berlin-Brandenburg lebten im vergangenen Jahr insgesamt knapp 3,75 Millionen Menschen in Berlin, davon 1,12 Millionen innerhalb des S-Bahn-Rings (29,8 Prozent) und 2,63 Millionen außerhalb davon (70,2 Prozent).

Seit dem Jahr 2000 hat sich dieses Verhältnis zwar nicht wesentlich verändert, doch Kohlmeier ist der Meinung, dass Berlin jetzt gegensteuern muss, um eine Entwicklung wie in anderen Metropolen zu verhindern. Schon jetzt gebe es in Außenbezirken wie Marzahn-Hellersdorf "sozial hochgradig schwierige Gebiete". Wenn dorthin nicht mehr Geld fließe, zum Beispiel für Infrastruktur, Kulturangebote und Polizei, bestehe die Gefahr, dass sich "ghettoartige Gebiete" bilden, ähnlich wie in New York oder Paris, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag rbb|24.

"Einmalige Chance zu gleichwertiger Entwicklung"

Wenn es um neue Radwege, Wohnungsbau oder Kriminalitätsbekämpfung gehe, stünden meist die Innenstadtbezirke im Fokus, sagte Kohlmeier. Dabei habe Berlin aufgrund seiner historischen Entwicklung mit gleichberechtigten Bezirken und ohne klassisches Zentrum "die einmalige Chance, eine gleichwertige Entwicklung in allen Stadtbereichen" voranzutreiben. Früher hätten die Menschen zum Beispiel viel häufiger in der Nähe ihres Arbeitsplatzes gewohnt. Heute dagegen müssten viele erst in die Innenstadt fahren, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen. Daher, so Kohlmeier weiter, "brauchen wir Wohnungsneubau auch in der Innenstadt". Als Beispiele nannte der SPD-Politiker die Randbebauung des Tempelhofer Feldes oder mehr und höhere Hochhäuser - "mit sozialverträglichen Mieten" sowie deutlich mehr Investitionen in die Peripherie. Wenn 70 Prozent aller Berlinerinnen und Berliner außerhalb des S-Bahn-Rings wohnten, müssten "auch annähernd 70 Prozent der staatlichen Leistungen investiert werden", meint Kohlmeier. "Andernfalls bricht unsere Stadt auseinander."

Einwohnerdichte in der Innenstadt hat deutlich zugenommen

Allerdings zeigen die jetzt veröffentlichten Zahlen noch eine andere Entwicklung: Bei einer insgesamt steigenden Berliner Bevölkerung nimmt die Einwohner-Dichte in den Innenstadtbezirken deutlich schneller zu. Weil im Zentrum weniger Platz ist, drängen sich dort immer mehr Menschen. So stieg die Zahl der Einwohner pro Quadratkilometer in Friedrichshain-Kreuzberg von 12.102 im Jahr 2000 auf 14.173 im Jahr 2018 - ein Anstieg von rund 14,6 Prozent. In Mitte nahm die Bevölkerungsdichte in 18 Jahren sogar um gut 17,6 Prozent zu - während sie in den Außenbezirken deutlich langsamer stieg: In Spandau um knapp 11,2 Prozent (von 2.350 auf 2.646 Menschen pro Quadratkilometer) und in Marzahn-Hellersdorf um nur knapp 2,7 Prozent (von 4.230 auf 4.347).

Trend zu großstädtischer Vereinzelung

Die Zahlen des Statistikamtes belegen außerdem eine Entwicklung, welche die Berliner Politik künftig vor größere Herausforderungen stellen dürfte - denn immer mehr Menschen leben in Einpersonenhaushalten, was letztlich nicht nur zu mehr Vereinsamung, sondern auch zu einer Verknappung von Wohnraum führt. So gab es im Jahr 2018 insgesamt 1,07 Millionen Menschen, die alleine lebten, bei rund 2,02 Millionen Hauhsalten insgesamt - das entspricht einem Anteil von fast 53 Prozent. Über 18 Jahre hinweg hat sich der Trend zu großstädtischer Vereinzelung damit weiter verstärkt, denn im Jahr 2000 lag der Anteil der Einpersonen-Haushalte erst bei rund 47,5 Prozent.