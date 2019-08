Berliner AfD-Fraktion will Tagungsort vor Gericht erstreiten

Der außerordentliche Parteitag der Berliner AfD am kommenden Sonntag steht auf der Kippe. Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg hatte der Partei den Mietvertrag für die Veranstaltung gekündigt, da der Termin nicht vom Veranstalter ausgemacht worden war. Ronald Gläser, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, bestätigte dem rbb, dass die Partei per Eilverfahren gegen die Kündigung vorgehen will. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.