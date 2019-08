Im Sommer und Herbst 1989 kamen mehrere DDR-Bürger ums Leben, als sie versuchten, über die früheren Ostblock-Staaten in den Westen zu fliehen. Wenige Wochen vor dem Mauerfall am 9. November starben auf diese Weise mindestens 18 Menschen - das geht aus der jüngsten Untersuchung des "Forschungsverbundes SED-Staat" der Freien Universität Berlin hervor. Wie die Hochschule am Sonntag mitteilte, waren 14 Männer, drei Frauen und ein Kind unter den Toten.

Wie die FU am Sonntag mitteilte, will die Hochschule zusammen mit den Universitäten in Greifswald und Potsdam bis 2022 die Schicksale von Menschen erforschen, die den gefährlichen Weg aus der SED-Diktatur in die Freiheit wagten und dafür ihr Leben oder langjährige Haftstrafen riskierten.

Frühere Erkenntnisse des "Forschungsverbundes SED-Staat" sind seit einiger Zeit umstritten. So hatten Recherchen des rbb im Herbst 2018 ergeben, dass die Zahl der Grenztoten (327 an der innerdeutschen Grenze, 179 an der Berliner Mauer) so nicht stimmen kann. Demnach handelt es sich bei etlichen der genannten Todesfälle zum Beispiel um Grenzsoldaten, die nicht als Opfer, sondern als Täter des DDR-Grenzregimes gelten müssen.

Die Zahlen beruhten auf einer Studie, die Kultursstaatsministerin Monika Grütters (CDU) in Auftrag gegeben hatte. Sie war 2017 veröffentlicht worden. Inzwischen hat sich Grütters von der Studie distanziert. Für Berlin könne man aber - nach Herausnahme der strittigen Fälle - von mindestens 140 Toten ausgehen, sagte die CDU-Politikerin im April dieses Jahres. Dies habe eine Überprüfung durch ihr Haus und andere Wissenschaftler ergeben.

