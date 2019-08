Umweltministerin will Plastiktüten verbieten lassen

Seitdem Plastiktüten an der Kasse Geld kosten, ist der Verbrauch deutlich gesunken. Jetzt will Umweltministerin Schulze die Tüten ganz verschwinden lassen. Zuletzt hatte auch der Brandenburger Landtag eine Initiative zur Vermeidung von Plastikmüll gestartet.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will Plastiktüten bundesweit verbieten lassen. "Mein Ministerium erarbeitet gerade die gesetzliche Regelung für ein Plastiktütenverbot", sagte Schulze der "Bild am Sonntag". Seitdem Plastiktüten an der Kasse bezahlt werden müssten, sei der Verbrauch um 60 Prozent gesunken - nun sollen sie ganz aus dem Handel verschwinden.