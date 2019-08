Christian Bluhm Berlin Mittwoch, 28.08.2019 | 12:31 Uhr

Würde ich auch gern mal wissen Herr Neuert...

Kann mir das nur so erklären dass für diese Mitbürger der Neu-look irgendwie blendet. An der Badewanne kanns nicht liegen, an der Fußbodenheizung auch nicht. Das ist doch kein Luxus. Billige Fliesen im Bad ? Vielleicht deckenhoch, Luxus ? Parkett ? Haben die Leute doch selbst liegen, halt nur nicht neu.



Läuft darauf hinaus wie viele Berliner halt generell so sind. Zu allem ne Meinung und von wenig +husthust+ Natürlich meine ich nicht alle, sondern viele.

Hinweis: Die Fotos in den Werbeprospekten für Neubauten von den Bauträgern oder Maklern, so sehn die allermeisten Objekte danach nicht aus! Und KfW70 ist auch kein Luxus sondern politisch forciert.