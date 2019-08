Berlin will 3.000 Wohnungen von Deutsche Wohnen kaufen

Berlin erwägt, 3.000 Wohnungen vom Immobilienkonzern Deutsche Wohnen zu kaufen. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) erklärte am Mittwoch, er habe schon im Januar das Interesse des Landes bekundet, von dem Unternehmen Wohnungen zu erwerben. Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) sprach von einer Option, damit Wohnraum mittel- bis langfristig bezahlbar bleibt. Berlin werde aber keine Mondpreise bezahlen, betonte er.

Deutsche Wohnen verdient gut an steigenden Mieten

Rund 110.000 Wohnungen in Berlin

Am Dienstag hatte die Deutsche Wohnen angekündigt, 3.000 Wohnungen in Berlin verkaufen zu wollen. Die Entscheidung habe aber nichts mit dem Berliner Mietendeckel zu tun, sagte Vorstandschef Michael Zahn.



Bundesweit besitzt der Konzern etwa 165.000 Wohnungen, 116.000 davon in Berlin.