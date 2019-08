"Ordnungsamt und Polizei müssten konsequenter im Einsatz sein und kontrollieren", fordert zudem Heinke. Auch das Strafmaß für Missachtung der Regelungen müsse deutlich höher sein. "Die jetzigen Bußgelder sind keine wirklichen Strafen", so Heinke. Bei Verstößen sind unterschiedliche Bußgelder fällig. Nach ADAC-Angaben kostet etwa das Fahren mit einem E-Tretroller auf dem Gehweg bis zu 30 Euro. Das Fahren ohne eine Betriebserlaubnis kostet 70 Euro. Ein großes Problem für Blinde sei es auch, dass sie herannahende E-Tretroller nicht sehen und daher nicht zur Seite gehen könnten. "Ein junges Mädchen aus unserem Verband wurde bereits von einer Rollerfahrerin in Berlin angerempelt und auch noch beschimpft, weil es nicht ausgewichen ist", berichtet Heinke. "Auch Rollstuhlfahrer können nicht so schnell ausweichen", ergänzt Dominik Peter. "Unsere Mitglieder fühlen sich inzwischen sehr unsicher in der Stadt, weil die E-Tretroller sehr schnell auf den Gehwegen unterwegs sind", berichtet er.

Der Sozialverband VdK übt ebenfalls Kritik und weist auch auf Gefahren für Kinder und Senioren hin: "Für kleine Kinder, für Ältere und für Menschen mit Behinderung ist das Risiko am höchsten. Sie können oft nicht so schnell reagieren und zur Seite springen, wie es notwendig wäre", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. E-Roller in diesem großen Maßstab einzuführen, sei unbedacht gewesen. Es müsse besser kontrolliert werden, wer wo mit den Rollern fahre. Und: "Wir fordern auch eine 0,0-Promille-Grenze für alle, die E-Roller fahren."



Seit Mitte Juni sind E-Tretroller in Berlin zugelassen und unterwegs. Bis zum 18. Juli zählte die Berliner Polizei 21 Verkehrsunfälle mit vier Schwer- und 15 Leichtverletzten. Bei der überwiegenden Mehrzahl (18) waren die E-Scooter-Fahrer selbst die Unfallverursacher. Als Hauptgrund für die Unfälle nennt die Polizei "Unachtsamkeit bei der Benutzung von E-Scootern". Zudem wurden elf Strafermittlungsverfahren unter anderem wegen Trunkenheit eingeleitet.



Eine rbb|24-Datenauswertung hat indes deutlich höhere Zahlen zum Vorschein gebracht: Demnach verletzten sich mindestens 40 E-Scooter-Fahrer in rund einem Monat. Zehn der Fahrer verletzten sich dabei so schwer, dass sie in einer Klinik stationär aufgenommen werden mussten. Das hat eine Umfrage von rbb|24 unter unfallchirurgischen Kliniken in Berlin ergeben.