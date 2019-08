Man liebt sie – oder man hasst sie. Dazwischen gibt es wenig. Nun will Alexander Jung vom Thinktank Agora Verkehrswende die Debatte über E-Scooter versachlichen – mit konkreten Verbesserungsvorschlägen an die Politik. Im Auftrag des Deutsche Städtetages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes analysierte der Diplom-Raumplaner monatelang internationale Erfahrungen mit E-Scootern, sprach mit Verkehrsplanern vieler deutscher Städte und mit den Anbietern. Er fand heraus, welchen Beitrag Leih-E-Scooter für die Verkehrswende leisten können – und was Städte und Kommunen tun können, um dieses Potential zur vollen Entfaltung zu bringen. Das Ergebnis:" Handlungsempfehlungen für E-Tretroller im Stadtverkehr", sie werden am Donnerstagvormittag in Berlin vorgestellt.

In den US-Städten Portland und San Francisco - so ist es nachzulesen in Ihrer Handreichung für die Kommunen - gab etwa ein Drittel der Nutzer an: Hätten sie nicht den E-Scooter genommen, wären sie per Carsharing, Taxi oder Uber zum Ziel genommen. Erwarten Sie denn solche Effekte auch in Berlin?

Kurzfristig kann ich mir gerade in den Großstädten wie Berlin durchaus vorstellen, dass Anteile aus dem Freefloatin-Carsharing auch auf die Leihroller verlagert werden können. Das wäre aus verkehrspolitischer Sicht durchaus ein Effekt, den man begrüßen könnte.

Ziel der Städteplaner ist es, Autopendler dazu zu bewegen, auf den ÖPNV umzusteigen, damit weniger Autos in die Innenstädte einfahren. Was können Kommunen denn hier tun, um das Potential der Leihroller stärker zu nutzen?

Für das tagtägliche Pendeln eignen sich die E-Scooter unter den aktuellen Rahmenbedingungen noch nicht, dafür sind die Tarife in der Regel zu teuer. Ein gutes Pilotprojekt gibt es aus meiner Sicht in Hamburg. Die Hamburger Hochbahn testet mit dem Anbieter VOI in zwei Stadtteilen, ob und wie sich die Roller für die erste und letzte Meile eignen. Dafür werden die Roller jeden Morgen in den Wohngebieten von zwei Stadtteilen aufgestellt. Es gibt an den S- und U-Bahn-Haltestellen gesonderte Parkflächen für Roller und zugleich - und das ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Aspekte - entfällt für die Anwohner in den Pilotgebieten die Aktivierungsgebühr in Höhe von einem Euro, die für jede Fahrt zu entrichten ist. Pilot-Teilnehmer mit ÖPNV-Abo erhalten zudem auch ein gewisses Kontingent an Freiminuten.