Pünktlich zum Schulstart in Berlin ist am Montag der erste Neubau der milliardenschweren "Schulbauoffensive" eröffnet worden. In Mahlsdorf (Marzahn-Hellersdorf) entstand für 34,8 Millionen Euro eine Integrierte Sekundarschule, in der 550 Schüler der Klassen 7 bis 13 lernen sollen.

Die sogenannte Schnellbauschule, die zum Teil aus vorgefertigten Holzelementen besteht, wurde innerhalb eines knappen Jahres errichtet. Es können Unterrichtsräume auch für den Ganztagesbetrieb genutzt werden. Zu der Schule gehört eine Turnhalle, die auch Vereinen offenstehen soll.