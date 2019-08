Der Berliner Fußgängerlobby-Verein Fuss e.V. ruft am Mittwoch zu einer Demonstration auf dem Alexanderplatz auf. Ab 16 Uhr soll “das Recht auf sicheren und ausreichenden Raum“ für Fußgänger in der Hauptstadt eingefordert werden, heißt es im Aufruf, der am Montag veröffentlicht wurde.