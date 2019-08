An die Opfer von Mauer und Teilung wird am Dienstag in Berlin erinnert. Anlass ist der 58. Jahrestag des Mauerbaus vom 13. August 1961. Nach einer Andacht am Vormittag in der Kapelle der Versöhnung auf dem ehemaligen Todesstreifen werden Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und andere Politiker einen Kranz in der Gedenkstätte Berliner Mauer niederlegen.