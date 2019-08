Die Höhe der Abgabe soll vom CO2-Ausstoß des PKW abhängig gemacht werden. Ob die City-Maut allerdings kommt, ist noch völlig offen. Bislang hatte sich die Koalition darauf geeinigt, die Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt auszuweiten und Parkplätze teurer zu machen. Um Geld für mehr Grün in der Stadt zu haben, wollen die Grünen außerdem einen "Naturcent" einführen. Dafür soll ein Teil der Grundsteuer genutzt werden. Dieses Geld soll zweckgebunden für mehr Stadtgrün ausgegeben werden. Auch von dieser Idee müssen die Grünen noch die Koalitionspartner überzeugen.

Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek hatte bereits Anfang der Woche in einem "Tagesspiegel"-Interview [tagesspiegel.de] eine City-Maut nach dem Vorbild Londons ins Gespräch gebracht. In der britischen Hauptstadt müssen Autofahrer bezahlen, wenn sie in bestimmte Stadtgebiete wollen. "Ja, wir Grüne sind für die Einführung einer City-Maut. Wir diskutieren unterschiedliche Modelle wie Vignette oder Nahverkehrsabgabe mit elektronischen Kontrollen oder ohne", so Kapek.



Sie verwies in dem Interview auf die Veränderungen im Berliner Stadtverkehr: "Die Lieferdienste nehmen drastisch zu, die Vielzahl von Fahrzeugen steigt, die Stadt ist immer verstopfter. Das hat auch negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Berliner“, sagte Kapek.



Sendung: Inforadio, 02.08.2019, 17.00 Uhr