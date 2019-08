Rechenkünstler Berlin Mittwoch, 21.08.2019 | 19:54 Uhr

"Mindestens 1000 Dächer" Also 2.700 Euro Förderung pro Dach - oder doch bis zu 60.000Euro?? Dann also nur knapp 50 Dächer?? @rbb Stimmen die Zahlen oder kann da jemand nicht rechnen? Müssen die öffentlichen Gebäude, die zunehmend auf Grünflächen errichtet werden, auch begrünte Dächer bekommen? Zum Beispiel die Ersatzschule im Park neben dem Mariannenplatz oder die Landesbibliothek am Blücherplatz oder das Museum am Anhalter Bahnhof, ...???