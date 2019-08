M. König Berlin Freitag, 30.08.2019 | 19:00 Uhr

Ganz ehrlich. Das ist ein Entwurf unter dem Niveau, was wir in einer Weltmetropole brauchen. So ein Gebäude (im Typ haben wir schon. Das nennt sich Ullsteinhaus.



Dass Altes in einer gemischt neuen Version nachzubauen ein Riesen-Fehler ist, können wir alle am Neubau des Berliner Schlosses sehen. Ein unfassbarer Fehlgriff sind die fehlenden Übergänge von "alt" zu neu.



Das damalige Gebäude am Hermannplatz war eine Ikone, aber die Frage ist, was wir heute für eine Ikone für die nächsten 100 Jahre bauen??? So wird das ein Reinfall.