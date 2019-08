Nach Angaben der Berliner Polizei sind seit Anfang vergangenen Jahres 95 Minderjährige aus Vietnam als vermisst gemeldet worden. Diese Angaben machte der Chefermittler für den Bereich organisierte Kriminalität im Berliner Landeskriminalamt, Sebastian Laudan, am Montag im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses.

In Ermittlungen sei auch das Dong-Xuan-Center in Berlin-Lichtenberg als Treffpunkt aufgetaucht, sagte Laudan. Berlin selbst sei inzwischen aber kaum noch der eigentliche Zielort für vietnamesische Einwanderer, sondern eher Durchgangsstation Richtung England und Skandinavien.

Es gebe auch aktuell keine Anhaltspunkte für Ermittlungen wegen Gewaltanwendung, Prostitution oder Sklaverei. Allerdings beobachte der Zoll in Nordrhein-Westfalen, dass vietnamesische Minderjährige für Schwarzarbeit in Nagelstudios missbraucht werden. Den Druck auf die geschleusten Jugendlichen machten aber nicht unbedingt kriminelle Hintermänner: Für einen Transport von Vietnam nach Europa müssten Minderjährige erhebliche Summen von bis zu 15.000 Euro zahlen - Geld, das sie in Europa verdienen müssten, um die Schlepper zu bezahlen.

Nachforschungen des rbb hatten ergeben, dass in den Jahren 2012 bis 2019 in Berlin insgesamt 472 Kinder aus Vietnam vermisst gemeldet wurden. Den Recherchen zufolge hatten Schleuser auch immer wieder vietnamesische Kinder nach Berlin gebracht und sie gezwungen ihre Schulden abzuarbeiten. Auf Nachfrage hatte die Polizei erklärt, über das Schicksal der Vermissten sei den Ermittlern nichts bekannt.