Berlin will auch die Leihräder von Gehwegen bekommen

Nicht nur E-Scooter auf Gehwegen nerven viele Bürger - das trifft auch auf Leihräder zu. Die Verkehrsverwaltung will nun erreichen, dass die Räder auf der Straße geparkt werden. Weichen sollen dafür vor allem Auto-Parkplätze. Von Robin Avram

Künftig sollen die E-Scooter und Leihräder möglichst auf ausgewiesenen Stellplätzen am Straßenrand stehen. "Auch mit anderen Sharing-Anbietern werden wir Absprachen treffen, wie die geplanten Stellplätze auf der Straße zu nutzen sind", kündigte Thomsen an. Für diese Flächen kämen etwa bisherige Auto-Parkplätze oder Straßenecken infrage.

Die Berliner Verkehrsverwaltung möchte erreichen, dass nicht nur Leih-E-Tretroller, sondern auch Leih-Fahrräder künftig nicht mehr auf Gehwegen geparkt werden. "Die E-Tretroller haben das Thema Gehweg-Schutz erneut in den Fokus gerückt", teilte Jan Thomsen, Sprecher von Senatorin Regine Günther (Grüne) rbb|24 am Mittwoch auf Anfrage mit. Ziel sei, "die Gehwege als Schutzräume für die schwächsten Verkehrsteilnehmer zu bewahren".

In der vergangenen Woche hatten Günther und die Bezirksbürgermeister von Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln bereits mit E-Scooter-Anbietern darüber gesprochen, dass künftig keine Roller mehr auf Gehwegen abgestellt werden sollen. Ziel von Senat und Bezirken ist es, spätestens für die Saison 2020 bereits deutliche Verbesserungen zu erreichen.

Doch wie konkret die Vereinbarungen waren - darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Laut dem Sprecher von Senatorin Günther gab es beim dem Treffen ein "klares Bekenntnis aller Verleiher, dass die Scooter künftig auf ausgewiesenen Stellplätzen am Straßenrand stehen sollen. Wir gehen davon aus, dass die Anbieter sich an diese gegebenen Zusagen halten werden."

Doch von verbindlichen Zusagen will Bodo Braunmühl, Sprecher des Berliner E-Scooter-Anbieters "Tier" nichts wissen. "Das Autoparkplätze umgewandelt werden in Abstellflächen für Sharing-Fahrzeuge, finden wir im Prinzip positiv. Es kommt aber darauf an, wieviele Flächen umgewandelt werden. Wenn es nur sehr wenige sind, steht das Freefloating-Prinzip infrage."