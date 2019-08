Zum 30. Jubiläum des Mauerfalls bietet Berlin an sieben Tagen ein Kulturprogramm mit Ausstellungen, Konzerten und Projektionen. Für das Mauerfallkonzert und andere Aktionen an Originalschauplätzen hat die Verwaltung nun das Programm vorgelegt.

Berlin will den 30. Jahrestag des Mauerfalls mit einem einwöchigen Festival feiern. Vom 4. bis 10. November soll an insgesamt sieben Originalschauplätzen entlang der Berliner "Route der Revolution" gefeiert werden, wie Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Montag ankündigte. Die sieben Orte stehen stellvertretend für wichtige Ereignisse der Geschichte von 1989/90. Geplant sind insgesamt über 100 Veranstaltungen.

An der Gethsemanekirche, dem Alexanderplatz, dem Schlossplatz und dem Brandenburger Tor, am Kurfürstendamm, der East Side Gallery und in der Stasi-Zentrale in Lichtenberg sollen vom 4. November an großflächige 3D-Videoprojektionen die Besucher in die Atmosphäre der

Jahre 1989 und 1990 eintauchen lassen [berlin.de]. Begleitet wird dies von einem vielfältigen Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm.