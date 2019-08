Das Berliner Abgeordnetenhaus befasst sich am Donnerstag mit den umstrittenen Plänen des Senats für einen Mietendeckel. Alle drei Oppositionsfraktionen - CDU, AfD und FDP - brachten Dringlichkeitsanträge in das Parlament ein, in denen sie einen Mietendeckel als schädlich für die Stadt kritisieren. Nötig sei stattdessen ein breites Bündnis mit allen Akteuren für mehr Neubau. Obwohl in Berlin noch gar kein Gesetzentwurf vorliegt, erwägt die Unionsfraktion im Bundestag eine Verfassungsklage gegen das Vorhaben.

Angesichts der rot-rot-grünen Mehrheit im Parlament gilt es als unwahrscheinlich, dass die Oppositionsanträge beschlossen werden. Auch auf Bundesebene ist der Mietendeckel umstritten. Die Bundestagsfraktionen von Union und FDP haben angekündigt, vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den Berliner Mietendeckel zu klagen.