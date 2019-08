Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus, Burkard Dregger, hat eine stadtgerechte Verkehrswende gefordert. Mobilität müsse schnell, sicher und klimafreundlich ermöglicht werden, sagte Dregger am Donnerstagabend im rbb-Bürgertalk "Wir müssen reden!".

SPD will U-Bahn-Linien verlängern, Linke die Tram ausbauen

Mit Verboten erreiche man davon nichts, dafür seien Alternativangebote nötig. Derzeit sei der öffentliche Nahverkehr in Berlin nicht in der Lage, jeden Tag 300.000 bis 400.000 Berufspendler aufzunehmen, sagte Dregger. Die Kapazitäten müssten ausgebaut werden. In dieser Legislaturperiode gebe es aber nicht einen einzigen Planungsauftrag, um eine U-Bahnstrecke zu bauen.

Die Koalition habe als erste Berliner Regierung den Mut gehabt umzulenken, betonte Kapek. So habe man das größte Investitionsprogramm aller Zeiten mit 30 Milliarden Euro für den Ausbau des Nahverkehrs auf den Weg gebracht. Es brauche aber Zeit, bis neue Wagen für U-Bahn, S-Bahn und Tram geliefert würden. Manche Berlinerinnen und Berliner hätten zwar das Gefühl, dass sich die aktuelle Verkehrspolitik gegen das Auto richte. Realität sei aber, dass zwei Drittel der Menschen in Berlin gar kein Auto hätten.

Bei den Bürgerinnen und Bürgern, die die Live-Sendung direkt auf dem Winterfeldtplatz in Schöneberg verfolgten, stieß der verkehrspolitische Disput auf großes Interesse. Dabei zeigte sich die ganze Bandbreite unterschiedlichster Mobilitätskonzepte. So sagten etliche der Anwesenden, dass sie schon seit längerer Zeit gar kein eigenes Auto mehr hätten und stattdessen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Vekehrsmitteln unterwegs seien. In mehreren Redebeiträgen wurde moniert, dass das Auto zuviel des Berliner Stadtraumes einnehme.

Von mehreren anderen Diskussionsteilnehmern wurde dagegen gesagt, dass sie ihre täglichen Wege, vor allem zur Arbeit oder zum Einkaufen, ohne das Auto gar nicht erledigen könnten - das sei vor allem der Fall, wenn man weiter draußen wohne. Der öffentliche Nahverkehr in Berlin sei darauf nicht eingestellt. Vor allem in den Randzeiten oder in der Nacht könne man mit der BVG nicht pünktlich auf der Arbeit sein, sagte ein junger Mann.

"Ich liebe die BVG", sagte dagegen die Mutter einer Teenagerin. In ihrer Familie würden alle mit dem Fahrrad oder mit Bus und Bahn fahren und damit sehr gut klarkommen.