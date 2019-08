dpa Audio: Inforadio | 05.08.2019 | Ute Schuhmacher | Bild: dpa

Prognose der Bildungsverwaltung - Berlin fehlen in zwei Jahren 25.000 Schulplätze

Berlin steuert auf einen dramatischen Mangel an Schulplätzen zu: Trotz der Schulbau-Offensive des Senats werden in zwei Jahren rund 25.000 Plätze fehlen. Betroffen sind alle Schultypen - schlecht sieht es vor allem in drei Bezirken aus. Von Ute Schuhmacher

Die Schulbauoffensive des Senats hinkt dem Schulplatzbedarf deutlich hinterher. Nach den aktuellen Plänen fehlen in zwei Jahren Schulplätze für rund 25.000 Schülerinnen und Schüler in Berlin. Diese Zahlen werden in einem Bericht der Bildungsverwaltung an das Abgeordnetenhaus genannt, wie der rbb erfuhr.



Pankow, Mitte und Lichtenberg besonders betroffen

Der Bericht enthält unter anderem Zahlen, wieviele Schüler für das Schuljahr 2021/22 erwartet und wie viele Schulplätze nach bisheriger Planung bis dahin vorhanden sein werden. Demnach sind alle Schultypen betroffen: Grundschulen, Integrierte Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen und Gymnasien haben deutlich zu wenig Plätze. Die größten Löcher klaffen in Pankow, Mitte und Lichtenberg - am entspanntesten ist die Lage noch in Neukölln, Reinickendorf und Steglitz-Zehlendorf. Diese Bezirke werden 2021 zum Teil vermutlich sogar weiter Überkapazitäten haben.



Bis zu 12.600 Grundschulplätze fehlen

Rechnet man die im Jahr 2021 voraussichtlich fehlenden Grundschulplätze zusammen, kommt man auf insgesamt 10.541 Plätze. Allerdings dürften praktisch deutlich mehr Grundschulplätze fehlen. Denn einem Pankower Grundschüler nützt es selten etwas, wenn in Steglitz-Zehlendorf noch ein Schulplatz frei ist. Rechnet man also die Überkapazitäten in einzelnen Bezirke heraus, fehlen mit dem neuen Schuljahr 2021/22 in Berlin insgesamt rund 12.600 Grundschulplätze.

ISS/Gemeinschaftsschulen: Größtes Loch in Treptow-Köpenick

An den Integrierten Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen sieht es nicht viel besser aus, insgesamt fehlen mehr als 6.000 Plätze. Immerhin sagt die Prognose, dass Neukölln 2021 noch 400 mehr Plätze an diesen Schulen hat, als der Bezirk braucht. Alle anderen Bezirke haben zu wenig. Das größte Loch klafft in Treptow-Köpenick, wo 1.460 Plätze fehlen.

In Pankow fehlen 2.125 Gymnasialplätze

Auch die Berliner Gymnasien werden in zwei Jahren deutlich zu wenig Schulplätze anbieten können: Insgesamt fehlen hier 6.026 Plätze. Auch hier gibt es Bezirke, die Überkapazitäten haben: In Charlottenburg-Wilmersdorf (797), Reinickendorf (465) und Steglitz-Zehlendorf (183) soll es auch dann noch mehr Gymnasialplätze geben als es Schüler gibt, die diese Plätze haben wollen. Alle anderen neun Berliner Bezirke werden nach den Berechnungen der Bildungsverwaltung zu wenig bis deutlich zu wenig Gymnasialplätze haben. In Pankow beispielsweise fehlen dann 2.125 Plätze.

Scheeres sieht die Bezirke in der Pflicht

Bildungssenatorin Scheeres sieht das Problem vor allem bei den weiterführenden Schulen. Sie fordert die Bezirke auf, zusätzliche Plätze zu schaffen. Jede einzelne Schule sollen die Bezirke durchgehen, um zu schauen, wo noch zusätzliche Plätze geschaffen werden könnten. Scheeres verweist auf die 100 Millionen Euro im Doppelhaushaltsentwurf des Senats für die nächsten beiden Jahre, die zusätzlich für weitere Schulplätze zur Verfügung stehen. Mit dem Geld sollen die Bezirke auf freien Flächen, auf dem Schulhof oder auch auf Wiesen fliegende Klassenzimmer, Anbauten oder auch Container stellen, sagte Scheeres dem rbb, um weitere Unterrichtsräume zu bekommen. Parallel läuft das Schulbauprogramm des Landes Berlin weiter. Das allerdings hat bislang zu wenig Schulplätze in Planung, um den gesamten Bedarf von Berlin decken zu können. Erst am heutigen Montag eröffnete die erste Schnellbauschule in Marzahn-Hellersdorf.



