Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Burkard Dregger, wendet sich in einem Brief an den Regierenden Bürgermeister Müller. In dem Schreiben, was dem rbb vorliegt, fordert Dregger wörtlich die Entlassung Scheeres. "Übernehmen Sie Ihre Richtlinienkompetenz im Senat", schreibt Dregger. Nur mit einem personellen Neuanfang bestehe die Chance, die bestehende Bildungskrise zu korrigieren.



Gleichzeitig fordert Dregger den Senatschef zu einer Regierungserklärung auf. Er erwarte, dass Müller in der nächsten Woche konkrete Lösungsvorschläge mache, so Dregger. Gleichzeitig fordert er bis Ende August einen "Zukunftsgipfel zu allen Bildungsfragen".