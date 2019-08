Für das Berliner Jugendzentrum Drugstore gibt es Nutzungsverträge für neue Räumlichkeiten. Das teilte das Büro des Bezirksstadtrats für Tempelhof-Schöneberg, Oliver Schworck (SPD), mit. Demnach soll das selbstverwaltete Jugendzentrum noch in diesem Jahr in die Potsdamer Straße 134 umziehen.

Außerdem würden Räume in den Neuköllner Pirate Studios angemietet, um Bandproben durchzuführen, hieß es. Aufgrund strenger Lärmschutzbestimmungen können diese nicht in den neuen Räumen stattfinden. Für Konzertveranstaltungen gebe es außerdem ein Angebot von einem Club in Kreuzberg. "Die neuen Probe- und Konzertmöglichkeiten an den verschiedenen Orten sind noch nicht die Dauerlösung, die der Bezirk sich erhofft hat", heißt es in der Mitteilung.