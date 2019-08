imago-images/NurPhoto via ZUMA Press

Mit einer Aktion vor dem Berliner Rathaus hat ein Bündnis diverser Organisationen und Initiativen am Freitag mehr Offenheit von Behörden gefordert. Am Samstag soll eine Unterschriftensammlung für die erste Stufe eines Volksbegehrens beginnen. Bis 31. Oktober sollen die nötigen 20.000 Unterschriften zusammen sein.

Konkret will das Bündnis erreichen, dass Behörden von sich aus Informationen aller Art in einem Online-Register veröffentlichen. Bisher sichert zwar das Informationsfreiheitsgesetz Zugang zu solchen Dokumenten - Bürger müssen das jedoch beantragen und oft dafür teils happige Gebühren zahlen.



"Unser Ziel ist es, die Aktenschränke der Berliner Behörden zu öffnen, damit die Bürgerinnen und Bürger Einblicke in die Entscheidungen und das Handeln von Politik und Verwaltung bekommen und selbst aktiv werden können", sagte eine Sprecherin. "Auf wichtige Fragen, zum Beispiel zum Wohnungsbau oder zur Schulsanierung, müssen Berlinerinnen und Berliner schnelle Antworten erhalten können."