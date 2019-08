dpa/Wolfgang Kumm Audio: Inforadio | 26.08.2019 | Ricardo Westphal | Bild: dpa/Wolfgang Kumm

Neue Eckwerte für Mietendeckel - Mieten in Berlin sollen drastisch sinken

25.08.19 | 18:16 Uhr

Bausenatorin Lompscher (Linke) will die Quadratmeter-Mieten in Berlin stärker absenken als bisher bekannt. Demnach sollen Wohnungen bis Baujahr 2013 maximal 7,97 Euro kosten - unabhängig von der Lage. Kritik kommt nicht nur von der Opposition.



Ob Grunewald oder Marzahn: Wohnungen in Berlin sollen in den kommenden fünf Jahren nicht mehr als knapp acht Euro pro Quadratmeter kosten dürfen. Das sehen die am Sonntag bekannt gewordenen Eckpunkte für den geplanten Mietendeckel vor, die dem rbb vorliegen. Zuerst hatten "Tagesspiegel" und "Berliner Morgenpost" darüber berichtet. Die Opposition hält die Pläne für verfassungswidrig, doch auch der Koalitionspartner SPD reagiert mit Skepsis.

"Absinken des allgemeinen Mietniveaus"

Der strittige Entwurf datiert vom 16. August und stammt aus dem Haus von Katrin Lompscher (Linke), Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen. Demnach soll die Obergrenze für Nettokaltmieten für alle Wohnungen bis Baujahr 2013 auf eine Spanne von 3,42 bis 7,97 Euro festgeschrieben werden.

Insgesamt sehen die Entwürfe 17 Miet-Obergrenzen vor, die sich am Alter des Hauses und seiner Ausstattung orientieren, unabhängig von der Lage. Damit sind die von Lompscher geplanten Einschnitte radikaler als erwartet. Wie es in der vertraulichen Unterlage heißt, greifen die Vorschläge auch "in bereits vereinbarte Mietverhältnisse ein" und und sollen so "ein Absinken des allgemeinen Mietniveaus" bewirken. Dabei fällt auf: Wohnungen in Altbauten dürfen teurer sein als in Neubauten. Erst ab Baujahr 1973 sind im Westteil höhere Mieten zulässig (max. 7,51 Euro), und erst ab 1991 wird zwischen Ost und West mit max. 7,97 Euro kein Unterschied mehr gemacht.

Keine Heizung, kein Bad? Nicht mehr als 3,42 Euro

Am preiswertesten wären demnach Wohnungen ohne Sammelheizung, die zwischen 1919 und 1949 entstanden sind und auch kein Bad haben: Sie sollen künftig nicht mehr als 3,42 Euro pro Quadratmeter kosten.

Wohnungen in Kudamm-Lagen, die noch aus der Gründerzeit stammen (bis 1918) und mit Sammelheizung und Bad ausgestattet sind, lägen demnach bei 6,03 Euro pro Quadratmeter - nicht viel teurer als eine Plattenbauwohnung aus DDR-Zeiten, die zwischen 1956 und 1964 entstanden ist. Sie darf mit Zentralheizung und Bad nicht mehr als 5,85 Euro pro Quadratmeter kosten. Für "Neubauten" zwischen 1991 und 2013 könnten bis zu 7,97 verlangt werden. Höhere Mieten gäbe es nicht mehr - abgesehen von Neubauten ab 2014, diese sollen laut "Tagesspiegel" vom Mietendeckel ausgenommen bleiben.



Geplante Mietobergrenzen, nach Baujahr und Ausstattung Baujahr

Ausstattung Quadratmeter-Miete in Euro Bis 1918 Sammelheizung und Bad 6,03 Sammelheizung oder Bad 4,32 Weder noch 3,89 1919 - 1949 Sammelheizung und Bad 6,03 Sammelheizung oder Bad 4,27 Weder noch 3,42 1950 - 1955 Sammelheizung und Bad 5,88 Sammelheizung oder Bad 4,86 Weder noch 3,84 1956 - 1964 Sammelheizung und Bad 5,85 Sammelheizung oder Bad 5,02 Weder noch 4,19 1965 - 1972 5,74 1973 - 1983 (West) 7,51 1984 - 1990 (West) 7,24 1973 - 1990 (Ost) 5,64 1991 - 203 7,97 Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Bei Modernisierung maximal 20 Prozent Aufschlag

Vermieter, die in Klimaschutz und andere Modernisierungen investieren, sollen dem Entwurf zufolge von "Zuschlägen" auf die jeweilige Mietobergrenze profitieren. Allerdings nur, wenn die Modernisierung in den letzten acht Jahren vor Inkrafttreten des Mietendeckels erfolgt ist. Auch bei solchen Investitionen darf die Miete am Ende aber nur maximal 20 Prozent über der Mietobergrenze liegen. In Härtefällen, zum Beispiel wenn Vermieter von Insolvenz bedroht sind, muss das Bezirksamt entscheiden. Auch die überteuerte Vermietung möblierter Wohnungen soll deutlich reduziert werden. So soll die künftige Nettokaltmiete alle Einrichtungsgegenstände mit umschließen, so dass auch möblierte Wohnungen nicht teurer wären als vom Gesetz vorgesehen.



Absenkung der Miete beim Bezirksamt beantragen

Die Einhaltung soll streng kontrolliert werden - wobei der Staat direkt in Mietverträge eingreifen würde, wenn die Miete zu hoch ist. Wer in seiner Wohnung über der festgeschriebenen Miete liegt, kann sie "auf Antragstellung durch das Bezirksamt absenken" lassen, heißt es in den am Sonntag bekanntgewordenen Eckpunkten. Ersten Schätzungen zufolge wären mehrere hunderttausend Wohnungen betroffen - bei einem Gesamtbestand von knapp zwei Millionen Wohnungen.

Wohnungsbauexperten rechnen vor diesem Hintergrund mit einer Flut von Absenkungsanträgen, unmittelbar nach Inkrafttreten des Gesetzes - das ist nach bisherigem Stand für den 1. Januar geplant. Mit dem umstrittenen Mietendeckel will der Senat die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt beruhigen. Berlin wäre das erste Bundesland mit einer solchen Regelung. Wie der Mietendeckel am Ende tatsächlich aussehen wird, ist allerdings noch offen - denn Widerstand kommt nicht nur von der Opposition.

FDP wirft Lompscher "Sozialismusfantasien" vor

Die Pläne seien "unsozial und unseriös", teilte der wohnungspolitische Sprecher der CDU, Christian Gräff, am Sonntag mit. Sie würden beispielweise bedeuten, "dass Mieter einer sanierten Altbauwohnung am Kurfürstendamm 6,03 Euro Miete zahlen und Mieter in einer Neubauwohnung (bis 2014 gebaut) 7,97 Euro", heißt es in einer von Gräff verbreiteten Pressemittelung. Die geplanten Zuschläge für Sanierungskosten oder die Herstellung von Barrierefreiheit seien "mit keiner Berechnung belegbar und damit lächerlich". Zudem sei es völlig ohne Zweifel, dass der geplante Mietendeckel in dieser Form einen massiven Eingriff in die Vertragsfreiheit bedeuten würde und daher "verfassungswidrig" sei. Er würde hunderttausende Klagen nach sich ziehen, schreibt Gräff. Auch Beatrice Kramm, Präsidentin der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK), nannte die Vorschläge rechtlich höchst bedenklich. Die Pläne seien unverhältnismäßig "und wirtschaftlich wäre es für Berlin eine Katastrophe", hieß es in einer IHK-Mitteilung. FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja sprach von "Sozialismusfantasien des Senats", der Mietendeckel bedeute "nichts anderes als Enteignung".

SPD warnt vor "Schnellschüssen"

Doch auch die SPD reagierte mit Skepsis auf die Lompscher-Vorschläge. "Wir brauchen keine Schnellschüsse, sondern einen rechtlich überprüften Gesetzentwurf, der auch vor Gerichten Bestand haben muss", sagte die wohnungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Iris Spranger, am Sonntag der Nachrichtenagentur dpa. "Wir dürfen die Stadt jetzt nicht verrückt machen", betonte sie. "Den Mietern ist nicht mit einer Fülle von Vorschlägen geholfen, die am Ende womöglich keinen Bestand haben." Lompscher müsse einen Gesetzentwurf vorlegen, und den werde die rot-rot-grüne Koalition dann in Ruhe beraten. Den finalen Gesetzentwurf will Lompscher laut "Tagesspiegel" in der kommenden Woche vorlegen. Der Senat will demnach am 15. Oktober entscheiden, in Kraft treten soll das Gesetz am 1. Januar.