Mario Fischer Potsdam Sonntag, 18.08.2019 | 11:49 Uhr

Was ist eigentlich mit all den heutigen Senioren, die vor Jahrzehnten unter äußerst schwierigen Bedingungen damit begannen, dass kriegszerstörte Deutschland wieder aufzubauen. Die auch dafür gesorgt haben, dass wir heute in einer Demokratie, in Sicherheit und in Freiheit leben können. Dürfen auch diese Menschen demnächst darauf hoffen, die DB und BVG kostenlos zu nutzen? Oder müssen einige von ihnen weiterhin Pfandflaschen einsammeln, damit sie sich u.a. eine Fahrkarte leisten können? Das ist einfach nur erbärmlich! Jeder anständige Mensch sollte dieses Angebot ablehnen.