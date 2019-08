Sanne Dienstag, 06.08.2019 | 20:29 Uhr

Und so wird es auch weiter gehen. Wer kann, verlässt doch diese Stadt so schnell es geht. Bloß weg hier. Übrig bleibt das Chaoten und Feiervolk. Die machen ja sowieso was sie wollen. Es gibt nichts, aber auch wirklich gar nichts, was einen in dieser Stadt halten sollte. Für die meisten ist es der Job, das wars dann auch.