Ländervergleich - Berlin und Brandenburg sind Schlusslicht im "Bildungsmonitor"

15.08.19 | 16:18 Uhr

Fehlende Ausbildungsplätze, zu viele Schulabbrecher: Eine Studie bescheinigt Berlin und Brandenburg die bundesweit schlechtesten Ergebnisse im Bildungsbereich. Doch nicht in allen Bereichen liefern die Länder schlechte Zahlen ab.

Im Vergleich der Bundesländer zur Bildungsqualität belegen Brandenburg und Berlin die beiden letzten Plätze. Das geht aus dem "Bildungsmonitor 2019" hervor, den das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag der arbeitgebernahen "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft" (INSM) am Donnerstag in Berlin vorgelegt hat. Berlin landet beim "Bildungsmonitor" auf dem letzten Platz der 16 Bundesländer. Vergangenes Jahr war das Land noch auf Platz 13. Auch in Brandenburg hat sich die Bildungsqualität laut der Studie verschlechtert - von Platz 14 rutschte das Land auf Platz 15.

Zu viele Abbrecher in Berlin

In der Studie werden in Berlin unter anderem fehlende betriebliche Ausbildungsplätze und eine hohe Abbrecherquote bei Azubis bemängelt. Diese liegt bei fast 40 Prozent und ist damit bundesweit die höchste. Im schulischen Bereich fiel den Experten negativ auf, dass in Berlin bei Vergleichsarbeiten ein relativ hoher Anteil der Schüler nicht die Mindeststandards erfüllt. Außerdem habe 2017 die Schulabbrecherquote 9,2 Prozent betragen, was der zweitschlechteste Wert aller Bundesländer ist. Bei der Integration von Ausländern bleibt ebenfalls viel zu tun: Von 4.109 ausländischen Schulabgängern im Jahr 2017 blieben 855 ohne Abschluss. Dies ergibt eine Schulabbrecherquote unter den ausländischen Jugendlichen von 20,8 Prozent.

Berlin punktet im Hochschulbereich

Bei allen Problemen verweist die Studie darauf, dass Berlins Bildungssystem auch positive Seiten habe: Bei der Zahl der Unterrichtsstunden und der Lehrer-Schüler-Relation stehe die Hauptstadt gut da - beim Verhältnis Lehrer-Schüler an Gymnasien sogar am besten in Deutschland. Zudem trage das Land in hohem Maße zur Ausbildung des Forscher-Nachwuchses bei. Dies zeige sich unter anderem an der Promotionsquote, bei der Berlin 2017 mit 7,3 Prozent den besten Wert aller Bundesländer erzielt habe. Und: Berliner Professoren warben mehr Drittmittel - also etwa Projektgelder von privaten Unternehmen oder Spendern - ein als im Bundesdurchschnitt.

Wissenschaftsbereich in Brandenburg hinkt

Auch in Brandenburg fehlen laut Studie Ausbildungsplätze. Demnach können 9,6 Prozent der Bewerber nicht versorgt werden. Außerdem seien die Ausgaben für Forschung in Höhe von 95.900 Euro niedriger als in allen anderen Bundesländern, heißt es in der Untersuchung. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 117.400 Euro. In Brandenburg sei zudem die Zahl der Uniabsolventen mit Blick auf die akademische Bevölkerung sehr niedrig. Die Brandenburger Professoren würden auch in "relativ geringem Maß zur Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses" beitragen, heißt es. Bei den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) gebe es im Vergleich zu allen Studienabsolventen im Land nur einen unterdurchschnittlichen Anteil.

Brandenburg liegt bei Vergleichstest vorne

Beim Thema Bildungsarmut schneidet Brandenburg dagegen recht gut ab und landet hier auf Platz drei im bundesweiten Ranking. Nur wenige Schüler im Land zeigten demnach bei Vergleichstests ein geringes Kompetenzniveau. So zähle nur ein geringer Anteil der Neuntklässler in den Naturwissenschaften, in Mathematik und im Lesen zur Risikogruppe, so das Ergebnis. Dennoch: Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss lag im Jahr 2017 bei 7,3 Prozent und war damit höher als der Bundesdurchschnitt. Lob bekommt Brandenburg auch bei der Internationalisierung: Fast alle Berufsschüler (95,1 Prozent) wurden im Jahr 2017 in Fremdsprachen unterrichtet. Damit erreichte das Land den zweitbesten Wert aller Bundesländer.

Studie beurteilt nach zwölf Feldern

Die Vergleichsstudie bewertet anhand von 93 Indikatoren in zwölf Handlungsfeldern, inwieweit ein Bundesland Bildungsarmut reduziert, zur Fachkräftesicherung beiträgt und Wachstum fördert. Die Spitzenplätze im Bildungsmonitor belegen 2019 Sachsen, Bayern und Thüringen. Die größte Verbesserung konnte das Saarland erzielen, gefolgt von Hamburg.

Bildungsvergleich der Länder 2019 Ranking Bundesland Punkte 2019 +/- zu 2013 1 Sachsen 68,0 - 0,7 2 Bayern 61,2 + 4,4 3 Thüringen 56,9 - 7,3 4 Saarland 56,0 + 16,2 5 Hamburg 55,0 + 6,6 6 Baden-Württemberg 53,8 - 2,8 7 Rheinland-Pfalz 49,2 + 2,0 8 Mecklenburg-Vorpommern 48,9 + 0,9 9 Niedersachsen 48,3 + 2,3 10 Hessen 48,0 - 0,1 11 Schleswig-Holstein 47,3 + 1,7 12 Sachsen-Anhalt 46,2 - 4,3 13 Nordrhein-Westfalen 44,1 + 1,1 14 Bremen 44,0 + 1,0 15 Brandenburg 43,7 - 2,9 16 Berlin 43,0 + 3,8

Reaktionen aus der Politik

Der bildungspoltische Sprecher der FDP im Berliner Abgeordnetenhaus, Paul Fresdorf, kritsierte in Bezug auf das schlechte Abschneiden Berlins: "Das ist das Fazit von 23 Jahren sozialdemokratischer Bildungspolitik in der Hauptstadt. Und anstatt endlich gegen diesen Trend zu arbeiten, kommt Bildungssenatorin Sandra Scheeres einfach nicht aus den Startblöcken." Berlin müsse den Anspruch der weltbesten Bildung haben mit Schulen als Digitalisierungszentren, motivierten Lehrern und Schülern, die die Schule wieder als ein Lern- und Lehrort sehen. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) erklärte: "Bei uns wächst jedes dritte Kind in Armut auf. Das ist nicht nur sozial ungerecht, das sind auch für die Schulen schwierige Rahmenbedingungen." Der neue Bildungsmonitor benenne das, würdige aber auf der anderen Seite auch ausdrücklich die Fortschritte, die Berlin seit 2013 gemacht hat. "Die Richtung stimmt, das Tempo noch nicht", lautet daher Scheeres' Fazit. Eine Übersicht der Studienergebnisse für jedes Bundesland können Sie hier einsehen [insm-bildungsmonitor.de], den gesamten Bildungsmonitor finden Sie hier [PDF auf insm-bildungsmonitor.de].

