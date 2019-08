ZB Bild: Audio: Inforadio | 01.08.2019 | Marie Asmussen

Bürokratische Hürden - Nur jede zweite berechtigte Familie nutzt das Teilhabe-Geld

04.08.19 | 11:05 Uhr

Fast ein Drittel aller Kinder in Berlin lebt in relativer Armut und kann deshalb kaum am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Ein neues Gesetz soll das eigentlich ändern, allerdings hat nur die Hälfte der berechtigten Eltern entsprechende Hilfen beantragt. Von Marie Asmussen

Im Marzahner Bollehaus trainiert die siebenjährige Lea Judo. "Dann kann man auch mithalten. Wenn andere es nicht können, kann man denen helfen", erklärt das zarte blonde Mädchen, das seit einiger Zeit regelmäßig herkommt und zusammen mit anderen Kindern trainiert. Ihre alleinerziehende Mutter ist arbeitslos, das Geld zu Hause knapp. Das Bollehaus, das Haus des Vereins "Straßenkinder", steht Mädchen und Jungen zwischen fünf und 18 Jahren immer nachmittags offen, kostenlos, zum Spielen, Musikmachen, Lernen und anderen Aktivitäten. Leas Mutter Jessica Laue will unbedingt, dass ihre Kinder auch bei Klassenfahrten, beim Sport und auch bei anderen Sachen mitmachen können. Deshalb nutzt sie das Bildungs- und Teilhabepaket, das seit dem 1. August 2019 gilt [externer Link]. Fünf Euro mehr bekommt sie dadurch im Monat: 15 statt zehn Euro.



Mühe für Anträge lohnt sich für Mutter

Ihr Sohn beispielsweise lernt Keyboard in der Musikschule. "Wenn er bei einem Konzert mitmachen darf, merkt man richtig, wie stolz er darauf ist", erzählt Laue. Dafür lohnt sich die Mühe, findet sie. Die Mühe mit den Anträgen und den Bescheinigungen, die sie sich bei den Vereinen besorgen und beim jeweils zuständigen Amt vorlegen muss.

"Ich schäme mich nicht dafür"

Ins Bollehaus geht auch der Sohn von Herrn Soldner, der Sozialhilfe bekommt. Sein achtjähriger Junge will nun gerne im Verein Basketball spielen. Neben der schriftlichen Bescheinigung des Vereins müssen weitere Dinge eingereicht werden. "Die Kontoauszüge der letzten drei Monate", sagt Soldner. "Schön ist es nicht, aber wenn es keine andere Möglichkeit gibt und man vom Amt lebt, dann muss man das leider so in Kauf nehmen. Ich schäme mich nicht dafür." Andere Eltern finden es peinlich, wenn sie bei der Musikschule oder beim Nachhilfelehrer um eine Bescheinigung fürs Amt bitten müssen. Und wieder andere wissen gar nicht, wie sie an die Mittel für Bildung und Teilhabe ihrer Kinder herankommen, oder dass es die Möglichkeit überhaupt gibt. Auch deshalb kriegt in Berlin nicht einmal die Hälfte der Mädchen und Jungen, die eigentlich Anspruch haben, diese Unterstützung. Bundesweit sind es sogar deutlich weniger als die Hälfte.

Vorbild Hamm

Ganz anders im westfälischen Hamm. Da nutzen über neunzig Prozent der berechtigten Kinder das für sie vorgesehene Geld. Vielleicht, weil ihre Eltern im Jobcenter, beim Sozialamt oder bei der Wohngeldstelle über das Bildungs- und Teilhabepaket informiert werden. Dort bekommen sie auch gleich eine Art Scheckkarte, die sogenannte Youcard. Damit können sie ihre Kinder beim Sportverein, bei der Nachhilfe oder bei der Musikschule anmelden. Über die Youcard rechnet der jeweilige Anbieter dann direkt mit der Stadt ab - ohne aufwändige einzelne Anträge, Bescheinigungen und Behördengänge.

CDU-Politiker Dollase: Vereine sollen helfen

In Berlin lebt fast ein Drittel aller Kinder in relativer Armut, ihre Eltern beziehen Hartz IV. Hungern müssen diese Kinder in der Regel nicht, aber sie bleiben bei Vielem außen vor, auch bei Kindergeburtstagen von Klassenkameraden, weil ihre Eltern kein Geschenk kaufen können. Und bei der Bildung: Arme Mädchen und Jungen schaffen oft keinen Schulabschluss, so wie zuvor schon ihre Eltern. Aus diesem Teufelskreis möchte Tobias Dollase die Kinder rausholen. Dollase ist Jugendstadtrat in Berlin-Reinickendorf, parteilos, für die CDU. Auch in seinem Bezirk - etwa im Märkischen Viertel - sind viele Kinder arm. Und auch hier bekommen längst nicht alle die Unterstützung, die sie brauchen und die sie aus dem Bildungs- und Teilhabepaket bekommen könnten, weil das Prozedere zu umständlich ist, meint Dollase. "Es sind unterschiedliche Stellen, die sich damit beschäftigen. Die Leistungserbringer, beispielsweise das Sozialamt oder das Jobcenter." Das könne man seiner Meinung nach vereinfachen. Ebenso macht er den Vorschlag, dass die Vereine beim Antragstellen helfen könnten.

Das Modell aus Hamm könne man sich laut Dollase anschauen, es aber voraussichtlich nicht ganz so einfach übernehmen. Aber das wäre dann eine Sache fürs Jobcenter und Sozialamt, sagt der Jugendstadtrat, weil dort das Geld ausgezahlt werde.

Kinderschutzbund: Eltern sollen Geld automatisch bekommen

Egal wie gut oder schlecht man es organisiert: Für Stephan Knorre vom Berliner Kinderschutzbund ist und bleibt das Bildungs- und Teilhabepaket eine teure, bürokratische und ineffektive Fehlkonstruktion. Viel besser wäre seiner Meinung nach eine Kindergrundsicherung für alle. Sein Vorschlag ist, dass Familien und Kinder die Leistung automatisch bekommen. "Die grundsätzliche Frage, die man sich stellen muss, ist: Ist uns jedes Kind gleich viel wert? Oder ist es immer davon abhängig, in welcher Stadt oder welcher Kommune ich lebe, um meine Bildungschancen effektiv zu nutzen?" Kritiker sagen allerdings, wenn so eine Grundsicherung pauschal ausgezahlt würde, könnte niemand mehr kontrollieren, ob das Geld überhaupt bei den Kindern ankommt und ob die Eltern es wirklich in deren Bildung investieren. Das müsse auch keiner kontrollieren, sagt Stephan Knorre vom Kinderschutzbund. "Studien haben gezeigt – zuletzt auch eine Studie der Bertelsmannstiftung – dass Eltern, wenn es mehr Geld gibt von staatlicher Seite, das auch immer in die Bildungschancen ihrer Kinder investieren." Nur in ganz seltenen Ausnahmefällen würde es zweckentfremdet.

Fünf Euro mehr im Monat

Eine Grundsicherung für Kinder ist in Deutschland jedoch nicht in Sicht. Es bleibt bei bürokratisch-umständlichen Maßnahmen wie dem Bildungs- und Teilhabepaket. Für diejenigen, die das Antragsverfahren durchmachen, gibt es jetzt etwas mehr Geld, mit dem Lea zumindest zum Judo gehen kann.

Hintergrund Das Bildungspaket gibt es bundesweit seit 2011. Familien mit geringem Einkommen können danach finanzielle Hilfen beantragen, um z.B. Schulmaterialien für die Kinder, Nachhilfe, Sport- oder Musikkurse zu finanzieren. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit beantragten allerdings im Jahr 2018 lediglich 670.000 Kinder, die Hartz IV bezogen, Leistungen aus dem Bildungspaket. Das sind 28 Prozent von 2,5 Millionen Kindern aus Hartz-IV-Familien. Zum 1. August wurden die Sätze erhöht. Statt 100 Euro werden nun 150 Euro pro Schuljahr gezahlt, um etwa Schulranzen, Hefte oder Lernsoftware anzuschaffen. Ebenso steigt der monatliche Zuschuss für Sportverein oder Musikschule von 10 auf 15 Euro. Zudem werden alle Eltern, die Hartz IV, Wohngeld oder Kinderzuschlag bekommen, von Kita-Gebühren befreit. Mittagessen in der Schule und Fahrkarten für Bus oder Bahn sind für sie künftig auch kostenlos - der Eigenanteil, der bisher gezahlt werden musste, fällt weg. Darüber hinaus werden Nachhilfestunden künftig auch dann gefördert, wenn die Kinder noch nicht akut vom Sitzenbleiben bedroht sind.