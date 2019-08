Laut Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) bieten fast alle Berliner Grundschulen seit dem Start des neuen Schuljahrs ein kostenloses Mittagessen an.



An den meisten Schulen sei eine Lösung gefunden worden, wenn auch in manchen Fällen auch für eine Übergangszeit, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch beim Besuch einer Schule in Hohenschönhausen. Lediglich an drei oder vier Schulen gebe es "stärkere Probleme" mit der Umsetzung. Hier seien etwa größere bauliche Veränderungen nötig.