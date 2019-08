Zum Wahlkampfauftakt der AfD-Jugendorganisation "Junge Alternative" wird am Sonntag in Cottbus auch der umstrittene thüringische AfD-Chef Björn Höcke erwartet. Dabei will der Nachwuchs der Rechtspoulisten ab 16 Uhr die heiße Phase für den Landtagswahlkampf einläuten.

In Brandenburg und Sachsen wird in vier Wochen, am 1. September, ein neues Parlament gewählt. Die Landtagswahl in Thüringen ist knapp zwei Monate später, am 27. Oktober.

Zu der Veranstaltung in Cottbus sind laut AfD-Jugend auch der Brandenburger Parteichef und Spitzenkandidat Andreas Kalbitz sowie der Vorsitzende des rechtsgerichteten Vereins "Zukunft Heimat", Christoph Berndt, angekündigt; ferner je ein Vertreter der "Jungen Alternative" aus den drei Ländern.