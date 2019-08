In der Debatte um eine mögliche Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleisch hat sich nun auch Brandenburgs Finanzminister Christian Görke eingeschaltet. Wie der Linken-Politiker am Samstag mitteilte, lehnt er eine Steuererhöhung nur für Fleischprodukte ab. Stattdessen müsse die Mehrwertsteuer grundlegend reformiert werden.

"Der ermäßigte Steuersatz von 7 statt 19 Prozent begünstigt zu Unrecht bestimmte Waren und Dienstleistungen", heißt es in einer am Samstag veröffentlichten Mitteilung Görkes. Eine Einzelmaßnahme beim Fleisch wäre auch sozial ungerecht, weil Geringverdiener und Familien mit wenig Einkommen prozentual mehr für Lebensmittel ausgeben müssten als Besserverdienende.

Bisher wird Fleisch wie die meisten Lebensmittel nur mit sieben Prozent statt den üblichen 19 Prozent besteuert. Tier- und Umwelschützer fordern die höhere Mehrwertsteuer, um das Tierwohl zu verbessern und mit Blick auf den Klimawandel den Fleischkonsum zu reduzieren.

Weite Teile der Agrarwirtschaft lehnen das ab. Auch der Präsident des Brandenburger Landesbauernverbandes, Henrik Wendorff, hat sich gegen eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch ausgesprochen. "Die Mehrwertsteuer versickert manchmal in Kanälen in einem großen Bundeshaushalt - und kommt nicht da an, wofür sie eigentlich angedacht war", sagte Wendorff am Mittwoch dem rbb. Besser für das Tierwohl seien höhere Fleischpreise, die den Bauern direkt zugute kämen. "Wir haben derzeit eine ungerechte Wertschöpfungskette: auf der einen Seite kleine Erzeuger und auf der anderen fünf große Händler."

