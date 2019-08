In Brandenburg starten so viele neue Lehrer ins neue Schuljahr wie noch nie. Unter ihnen sind zahlreiche Quereinsteiger, die den Lehrerberuf nicht studiert haben. Doch die Schülerzahlen steigen weiter.

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres am Montag treten 1.474 neue Lehrer in Brandenburg unbefristet ihren Dienst an. "Das ist seit der Wende die höchste jemals pro Jahr erreichte Einstellungszahl im Land Brandenburg", erklärte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). Die Angaben beziehen sich auf Neueinstellungen und auf Entfristungen.

Unter den neuen Lehrern an den 737 staatlichen Schulen in Brandenburg sind den Angaben des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zufolge 456 Quereinsteiger ohne eine universitäre Pädagogikausbildung, also rund ein Drittel. Hinzu kommen 610 befristete Einstellungen sowie Vertretungen für erkrankte Lehrer oder Pädagogen in Elternzeit.

Unter den neu eingestellten Lehrern sind laut dem Ministerium zwei Drittel weiblich. Das Durchschnittsalter beträgt rund 38 Jahre. Der Großteil der Pädagogen kommt aus Brandenburg, 40 Lehrer stammen aus Berlin und ebenso viele kommen aus anderen Bundesländern.