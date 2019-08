Kritik an Bildungspolitik in Brandenburg

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Brandenburg schlägt Alarm: Der Anteil der Seiteneinsteiger unter den neuen Lehrkräften liege mit knapp 50 Prozent deutlich höher als offiziell vom Ministerium angegeben. Die Grundversorgung sei in Gefahr. Von Lisa Steger

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisiert die Bildungspolitik der Landesregierung scharf. "Das ist ein Politikversagen, die Grundversorgung ist in Gefahr", sagte der Landesvorsitzende Günther Fuchs am Donnerstag. Es gebe zu viele Seiteneinsteiger im Schuldienst, es drohe eine "Entprofessionalisierung" des Berufes, erklärte Fuchs.

Dem Gewerkschafter zufolge gibt es im berlinfernen Raum die meisten Seiteneinsteiger: "Betroffen sind die Regionen entlang der Oder - alle Regionen im Grunde außerhalb der Städte und Ballungsräume, die Region Richtung Schwedt und nördlich von Frankfurt (Oder), aber auch Teile der Region um den Landkreis Oder-Spree herum", so Fuchs.

Die Situation sei besonders dramatisch in den Grundschulen, Oberschulen und in der sonderpädagogischen Förderung, berichtet der GEW-Mann. "Wir hatten noch zu keinem Zeitpunkt mehr Seiteneinsteiger im System. Das wird auch in den nächsten Jahren noch schlimmer werden." In den Grundschulen würden die Weichen gestellt, so Fuchs. "Wenn die Kinder nicht mehr richtig lesen, schreiben und rechnen lernen, müssen wir uns über andere Dinge nicht unterhalten."