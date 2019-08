Der frühere Brandenburger Ministerpräsident Platzeck (SPD) sieht seine Partei in einer "existenziellen Krise". Die SPD müsse sich bemühen, ihre Themen besser zu vermitteln, sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Dabei komme es auf die richtigen Personen an.

Der ehemalige SPD-Vorsitzende und frühere Brandenburger Ministerpräsident Matthias Platzeck sieht für die künftige Parteispitze eine "fast erdrückende Verantwortung", um die Sozialdemokraten aus der Krise zu führen. "Wir befinden uns in einer existenziellen Krise", sagte der 65-Jährige am Wochenende der Nachrichtenagentur dpa.

"Ich wünsche mir jetzt, dass wir mit Leidenschaft kämpfen und die drei Landtagswahlen im Osten einigermaßen ordentlich bestehen." Am 1. September wird in Brandenburg und Sachsen ein neuer Landtag gewählt, am 27. Oktober in Thüringen.

Der SPD-Vorsitz ist nach dem Rücktritt der bisherigen Parteichefin Andrea Nahles nur kommissarisch besetzt. Im Rennen um die Nahles-Nachfolge gibt es derzeit mehrere Bewerber, darunter sind aber bisher keine SPD-Schwergewichte aus den Reihen der Minister oder Ministerpräsidenten. Kandidaten für den Posten haben bis zum 1. September Zeit, sich zu bewerben. Der Vorsitz dann soll nach einer Mitgliederbefragung auf einem Parteitag Anfang Dezember besetzt werden.