Im Kampf gegen Waldbrände will Brandenburg künftig Hochleistungspumpen einsetzen. Das kündigte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag an. Er sprach bei der Eröffnung des zweiten Standorts der Landesfeuerwehrschule in Wünsdorf bei Zossen (Kreis Teltow-Fläming). Die jüngsten Waldbrände der Vergangenheit hätten gezeigt, dass Brandenburg ein Hochleistungspumpsystem brauche, so Schröter. Für die verbleibenden Monate mit akuter Waldbrandgefahr sei es gelungen, ein solches System zu mieten.

Bereits im Juni hatte Schröter angekündigt, Hochleistungspumpen für die Berufsfeuerwehren im Land anzuschaffen. Bis zu fünf dieser Pumpen seien geplant. "Wir gehen auf die Berufsfeuerwehren zu, da ist es am sinnvollsten, die Dinge unterzubringen", sagte Schröter am 17. Juni nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen aus Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier (CDU) in Potsdam. Beim Großbrand in Treuenbrietzen im Jahr 2018 habe man zwei solcher leistungsfähigen Pumpen aus Magdeburg und Braunschweig ausleihen müssen, das müsse sich ändern.



Hochleistungspumpen können mehrere tausend Liter Wasser pro Minute beispielsweise aus angrenzenden Seen holen. In Brandenburg gab es in diesem Jahr bereits mehr als 270 Brände.