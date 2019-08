dpa/Monika Skolimowska Audio: Antenne Brandenburg | 14.08.2019 | Sabine Tzitschke | Bild: dpa/Monika Skolimowska

Entlassung einer mutmaßlichen Dealers - Ministerpräsident Woidke fordert "vollständige Aufklärung"

14.08.19 | 21:48

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat das Oberlandesgericht in Brandenburg an der Havel (OLG) für die Entlassung eines mutmaßlichen Drogendealers aus der Untersuchungshaft kritisiert. "Mich hat die Entlassung fassungslos gemacht", sagte Woidke am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa.



Woidke: U-Haft hätte fortgesetzt werden können

Rechtlich wäre es nach der Strafprozessordnung möglich gewesen, die Untersuchungshaft fortzusetzen, sagte Woidke. "Wenn das OLG zu einer anderen Entscheidung kam, dann ist es in seiner Unabhängigkeit verantwortlich dafür." Vom Gericht, aber auch von Justizminister Stefan Ludwig (Linke) forderte Woidke eine "vollständige Aufklärung". Nächste Gelegenheit dazu besteht am kommenden Montag im Landtag. Dann findet eine Sondersitzung des Rechtsausschusses statt, die von der CDU beantragt worden ist. Justizminister Ludwig sagte dem rbb am Mittwoch, dass der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter zu einem späteren Zeitpunkt noch stattfinden werde. Indirekt übte der Linken-Politiker aber auch Kritik an der Gerichtsentscheidung. Sechs Monate für die Untersuchungshaft seien zwar eine gesetzlich vorgegebene Frist, dieser werde in Brandenburg aber über 100 Mal im Jahr geprüft. Dabei würden "nur ganz wenige Fälle aufgehoben", ergänzte Ludwig - denn viele Verfahren seien sehr umfangreich. Auch im Falle des mutmaßlichen Drogendealers werde inzwischen wegen zehn Verdachtsfällen ermittelt. Es sei daher nicht ungewöhnlich, wenn zwischen Festnahme und Prozessbeginn elf Monate lägen.

Mutmaßlich wegen zu hoher Arbeitsbelastung entlassen

Die Entlassung aus der U-Haft ist nicht der erste Fall dieser Art in Brandenburg. Der mutmaßliche Dealer war im Januar nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) mit knapp 60 Kilogramm Heroin aufgegriffen und festgenommen worden - doch zum Prozess ist es bisher nicht gekommen. Vielmehr hat das OLG entschieden, den Mann Anfang August aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Zwei Monate zuvor war Anklage erhoben worden - doch der Prozess sollte erst im November beginnen. Als Grund für den späten Termin hatte das Landgericht Frankfurt (Oder) laut Justizkreisen eine zu hohe Arbeitsbelastung angegeben. Das OLG hielt eine weitere U-Haft für unverhältnismäßig.



CDU-Chef Senftleben kritisiert Staatsversagen